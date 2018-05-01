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500 bin kişi üniversite affından yararlanacak

Öğrenci affı kapsamında yapılacak düzenlemenin yasalaşmasıyla ilişiği kesilen 500 bin kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.

AA | 01.05.2018 - 17:10..
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500 bin kişi üniversite affından yararlanacak

TBMM'ye sunulan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında yer alan öğrenci affının detayları belli oldu.

İLİŞİĞİ KESİLENLER OKULUNA DEVAM EDEBİLECEK

Buna göre üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

500 bin kişi üniversite affından yararlanacak

DEVLETE KARŞI FAALİYETLERDE BULUNANLAR YARARLANMAYACAK

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.

500 bin kişi üniversite affından yararlanacak

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