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500 lira alacağı olduğunu öne süre kişiler apartman bastı

Batman'da iki yıl önce yalıtım yaptıkları apartmana gelen ve alacakları 500 lira olduğunu iddia eden kişiler olay çıkarttı.

İHA | 15.09.2018 - 12:32..
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Batman’da iki yıl önce yalıtımını yaptıkları aile apartmanına gelerek 500 lira alacaklarının olduğunu savunan 3 kişi, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Apartman sakinleriyle tartışıp tehdit eden şahıslar, daha sonra silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaraladı.

500 LİRA ALACAKLARI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER

Olay, Batman merkez Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce bir aile apartmanının dış yalıtımını yapan 3 kişi, apartmana gelerek 500 lira alacaklarının kaldığını ileri sürdü. Apartman sakinleri ise borçlarının olmadığını savundu. Bunun üzerine tartışma çıktı.

500 TL için apartman basan şahıslar İZLE

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Hararetli anların yaşandığı tartışmada şahıslar, apartman sakinlerine tehditler savurarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Apartman sakinlerinin kovaladığı şahıslardan biri araçtan inerek rastgele ateş açıp, ölüm tehditleri savurdu. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, olayda 2 kişi hafif yaralandı. Olay anı ise, bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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