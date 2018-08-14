500 yıllık geçmişiyle Suluhan çarşısı rağbet görüyor

Kına geceleri, gelin çiçekleri ve doğum günü partileri için süs denildiğinde ilk akla gelen yer olan Ulus'taki Suluhan Çarşısı, ziyaretçilerine tarihle iç içe bir alışveriş imkanı sunuyor.

HASAN PAŞA HANI

Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimindeki vakıf eserlerinden biri olan, 1508-1511 yılları arasında Sultan 2. Beyazıd döneminin emirlerinden Hasan Paşa tarafından yaptırılan Suluhan, aynı zamanda Hasan Paşa Hanı olarak da anılıyor.

Döneminde hem suyu hem de her odada bulunan bir ocak vasıtasıyla ısıtma sistemine sahip olan tek han olması sebebiyle bu ismi alan ve avlusunda Köşk Mescidi bulunan Suluhan, döneminin en popüler alanlarından biriydi.

Neredeyse tüm kervanların, tüccarların konaklamak için tercih ettiği Suluhan, en ihtişamlı zamanlarını da bu dönemde yaşadı.

KADERİ BÜYÜK YANGINLA DEĞİŞTİ

1892'de Ankara'ya demiryolunun gelmesinin ardından gözde konumunu kaloriferli, telefonlu ve banyolu olarak şimdiki Sümerbank binasının yerinde yapılan

Taş Han'a bırakan Suluhan, Ulus Meydanı'nın gelişimi ve 1927'deki büyük Tahtakale yangınıyla birlikte cazibesi geri döndürülemez şekilde sona erdi. Yangın sonrasında sadece sebze-meyve satışı yapılan Suluhan, yıkık ve harap bir yapıya dönüştü.

SÜS ARAYANLARIN UĞRAK NOKTASI

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1980'de yaptığı rekonstrüksiyon çalışmasıyla küllerinden yeniden doğan tarihi han, bugünkü görünümüne de bu süreçte kavuştu.

Suluhan, tam 38 yıldır çiçekçilerden takıcılara, bebek süslerinden el yapımı hediyeliklere kadar birbirinden çok farklı alanlardaki esnafa ev sahipliği yapıyor. Ankara'da kına gecesi, düğün, doğum ve doğum günleri gibi kutlamaları için süs ve hediyelik arayan vatandaşlar, soluğu Suluhan Çarşısı'nda alıyor.

KORUMA ALTINDA

Bu yönüyle yaklaşık 500 yıl önceki alışveriş merkezi olma fonksiyonunu biraz farklı da olsa devam ettirmeyi başaran Suluhan, koruma altında bulunuyor. Tarihi hanın bu şekliyle korunması için kurulların izni dışında hiçbir tadilata izin verilmiyor.