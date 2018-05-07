50'sinde üniversiteyi birincilikle bitirdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden 20 yıl önce mezun olan 50 yaşındaki Ayşe Er, 4 yıl önce, çocukluk hayali arkeoloji bölümünü okumak için yeniden üniversite sınavına hazırlandı.
BÖLÜMÜ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
Sınavı kazanan Er, CÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne yerleşti. Yeniden üniversite sıralarına dönen Er, çocukluk hayalini gerçekleştirerek bölümü ve sınıfı birincilikle bitirdi.
Ayşe Er, bugün Cumhuriyet Üniversitesi merkez amfide düzenlenen törende diplomasını ve birincilik belgesini Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgan'ın elinden aldı.