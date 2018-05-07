50'sinde üniversiteyi birincilikle bitirdi

Antalya'da bulunan Perge Antik Kenti'nin dünyaya daha iyi tanıtımı için restorasyon çalışmaları yapılıyor.

5

Yalnız bir seyahat için ipuçları

Hiç tek başınıza çıkacağınız bir yolculuk yapmak istediniz mi? Korkularınızı unutun ve ilk cesur adımlarınızı, bağımsız bir seyahat dünyası için atın.