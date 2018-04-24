Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak göçün nedeni

Burak KARAASLAN/ [email protected]

Türkiye'deki kaçak Afgan göçmenler ülkelerine geri gönderiliyor. Önümüzdeki günlerde sayı 10 bini aşacak ve katlanarak büyüyecek.

KABİL HAVALİMANI'NDA GERGİN ANLAR

Geri gönderilen Afganlar çok sinirli. Gerginlik daha Kabil Havalimanı'nda pasaport kontrol sırasında başlıyor.

Türkiye'den gönderilen kaçak Afganlarla ayaküstü sohbet etmek istedim. Kızgın bir biçimde üzerime geldiler. Aralarından biri "Onun ne suçu var. Devlet değil ki." dedi ve büyüyen gerginlik sona erdi.

TEK İŞ KOLU: AMELELİK

Havalimanından çıkar çıkmaz başkent Kabil'in merkezine, buradan da şehrin çevresinde gezerek gözlem yaptım. Yol boyunca ellerinde küreklerle iş bekleyenlerin buluştuğu "amele pazarları"nı gördüm. İşsizler kitlesi bir umut bekliyor. Rehberim, şanslıların günlük 15 TL'ye denk gelen yevmiyeyle çalıştığını söylüyor.

HER AİLEDEN EN AZ BİR KİŞİ TÜRKİYE'DE ÇALIŞIR

Devamında da şu cümleyi kuruyor: "Afganistan'da her ailenin en az bir bireyi çalışmak için Türkiye'ye gitmiştir."

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAYA İTEN SEBEP

Şaşırtıcı gelecek ama Türkiye'ye göçün altında yatan en büyük neden kültürel etkenler. Afganistan'da aileler çocuklarını reşit olur olmaz evlendiriyor ve çocuk yapmaya teşvik ediyor.

Fakat ülkede sanayi olmadığı için iş yok. Savaş ve terörün yıllardır devam ettiği ülkede yaşanan kaostan dolayı yatırım yapılamamış ve hiçbir sektör gelişmemiş. Sadece yaz aylarında mevsimsel tarım işçiliği fırsatı var. Bu da geçim sağlamaya yeterli değil.

Evlenen erkekler yeterli parayı kazanamadıkları için eşlerine ve çocuklarına bakamayınca çareyi Türkiye'de çalışıp para kazanmakta buluyor.

Fotoğraf: Erhan İdiz

Afgan erkeklerin umudu özellikle Türkiye'de aramasının belli başlı nedenleri var. Afganistan işgal altında olduğu için ortada bir devlet otoritesi yok. Afganlar devlet olarak Türkiye'yi tanıyor denilebilir. Sokaklarda istisnasız tüm arabaların arkasında Türk bayrakları var. Ayrıca İran'da iş bulamayacaklarını Türkiye'de para kazanabileceklerini biliyorlar.

ELEKTRİKLİ ARABA İÇİN MADEN ÇIKIYOR, YİNE DE FAKİRLER

Afganistan'da farkirlik hakim olsa da ülke trilyonlarca dolar paha biçilen yeraltı zenginliklerine sahip. Petrol, doğalgaz ve kömür rezervleri var. Ayrıca iPhone'dan, elektrikli otomobillere, teknolojik ürünlerin hemen hepsinde kullanılan nadir elementler buradan temin ediliyor.

Başta elektrikli araba için ihtiyaç olan lityum rezervleri Afganistan'da var. Buradaki lityum o kadar kaliteli ve çok ki, Afganistan lityumun Suudi Arabistan'ı.

TERÖR DÖNGÜSÜ: TALİBAN VURUR, ABD KURTARIR

Değerli madenlerini kullanamamalarının nedenini siz çok iyi biliyorsunuz. Afganistan yıllardır Taliban terörüyle boğuşuyor. Bugün hapishane kaçkınları ve suçluların katıldığı örgüt gelecek vadeden bölgelere saldırıyor ve ABD-İngiliz askerleri bu bölgeleri kurtarmak için operasyonlar düzenleniyor. Bu döngü sürekli devam ediyor.



Fotoğraf: Erhan İdiz