taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.083
USD
4,8177
EURO
5,6364
ALTIN
190,78
PETR
71,8500

51 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kocaeli'de, darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 51 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

AA | 17.07.2018 - 17:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli’de FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki olaylarla ilgili 90 sanığın yer aldığı davada cumhuriyet savcısı, 55 sanık hakkında mütalaa verdi.

MAHREM ABİLER DE VAR

Duruşmanın bir numaralı şüphelisi, örgütün ele başısı Fetullah Gülen oldu. Sanıklar arasında eski Tuğamiraller Nazmi Ekici, Hayrettin İmren, Tezcan Kızılelma, örgütün "mahrem abileri", subaylar ve astsubaylar yer alıyor.

Sanıklar, Kocaeli F Tipi Cezaevi’nin bulunduğu alanda Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanıklardan "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici’nin de bulunduğu 51 kişi için cumhuriyet savcısı, ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

51 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Tutuklu sanıklardan Aytekin Tekin’in anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan delil olmadığından beraatı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutukluluk halinin devamı istendi.

Eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve Süleyman Yarayan’ın hürriyeti tahtif suçundan beratı, anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçundan inandırıcı delil olmadığından cezalandırılmasına yer olmadığından dosyasının Ankara’ya gönderilmesi; sanık Gürel Kaynak’ın ise anayasal düzeni değiştirme suçundan beraatı, silahlı terör örgütü suçundan cezalandırılması yönünde savcı mütalaa verdi.

Cengiz Topel Hava Üs Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin güvelik kameraları görüntülerinin ve delillerin toplanıp incelenmesinin tamamlanmaması üzerine bu konuda mütalaanın daha sonra ayrı bir şekilde verileceği açıklandı. Mahkeme başkanı, davayı 7 Ağustos tarihine erteledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

952
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

75
Bedelli askerlik için 25 gün şartı

Bedelli askerlik için 25 gün şartı

818
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

126
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

71
HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

267
Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

374
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM