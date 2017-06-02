51 ova 'büyük ova koruma alanı' ilan edildi

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği 51 ova, büyük ova koruma alanı olarak ilan edildi.

Ovaların sınırlarında yer alan onaylı planlı alanlarla tarım dışı kullanma izni verilmiş yerler kapsam dışında tutuldu.

HARİTALAR DEĞİŞTİ

Edirne Ovası ile Eskişehir Günyüzü Avyalı Ovası'nın sınırlarına ilişkin haritalarda da değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ovalar şöyle:

"Amasya, Merzifon, Suluova ovaları (Amasya),

Aydın, Davutlar, Karpuzlu ovaları (Aydın),

Bursa, İnegöl, Karacabey, Yenişehir (Bursa)

Alaca, Kargı, Osmancık ovaları (Çorum),

Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Derbent, Ereğli, Gembos, Güneysınır, Kadınhanı, Konya, Kulu, Suğla, Yunak ovaları (Konya),

Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç, Viranşehir, Yaylak ovaları (Şanlıurfa),

Balabancık, Çorlu, Edir, Ergene, Hayrabolu, İbrice, Karacakılavuz, Karaveli, Kızılcaterzi, Muratlı, Naip, Saray, Semetli, Yoncalı ovaları (Tekirdağ),

Ovacık Ovası (Tunceli)"