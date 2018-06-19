51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi sona erdi

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosu'nun üyelerini belirlemek üzere 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 51 ülkedeki 90 temsilcilikte oy verme işlemi bitti.

OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERDİĞİ ÜLKELER

Oy verme işlemi ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bi̇rleşik Arap Emi̇rli̇kleri̇, Bosna Hersek, Bulgari̇stan, Cezayi̇r, Çek Cumhuri̇yeti̇, Çi̇n, Fi̇nlandi̇ya, Güney Afri̇ka, Gürci̇stan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsrai̇l, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazaki̇stan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Lüksemburg, Macari̇stan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Özbeki̇stan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Si̇ngapur, Sudan, Suudi̇ Arabi̇stan, Tayland, Türkmeni̇stan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yeni̇ Zelanda ve Yunani̇stan'da sona erdi.

Bu ülkelerdeki temsilciliklerde 176 bin 769 seçmen oy kullandı.

9 ÜLKEDE BUGÜN SONA ERECEK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 9 ülkedeki 33 temsilcilikteki oy verme işlemi ise bugün tamamlanacak.

Yurt dışı seçmenler, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Norveç'teki temsilciliklerde bugün yerel saatle 21.00'e kadar oylarını kullanabilecek.

Bu ülkelerdeki temsilciliklerde sandık başına giden seçmenlerin sayısı ise sandıkların kapanmasına 24 saat kala 1 milyon 85 bin 424 oldu.

DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY KULLANMA ORANI YÜZDE 41'E ULAŞTI

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan gayriresmi sonuçlara göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma oranı yüzde 41'e ulaştı.

1 Kasım 2015'te yapılan milletvekili genel seçiminde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların yüzde 40.01'i dış temsilciliklerde oy kullanırken, 24 Haziran seçimi için bu oran 18 Haziran itibarıyla yüzde 41,4 oldu.

3 MİLYONUN ÜZERİNDE SEÇMEN VARDI

Böylece 24 Haziran'daki seçim için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 262 bin 193'ü 60 ülke ve 123 temsilcilikte oylarını kullandı.

16 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullanmış, oy kullanma oranı ise yüzde 44,61 olmuştu.

ALMANYA'DA SANDIĞA GİTME ORANI YÜZDE 42

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da şu ana kadar 1 milyon 443 bin 585 seçmenden 612 bin 563'ü oy kullanırken, bu ülkedeki sandığa gitme oranı da yüzde 42,43 oldu.

Fransa'da 340 bin 751 seçmenden 153 bin 614'ü, Belçika'da kayıtlı 142 bin 463 seçmenden 67 bin 807'si sandığa giderek tercihini yaptı.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayıtlı 46 bin 764 seçmenden 15 bin 201'i sandık başına gitti.

ABD DÜŞÜK KALDI

Oy verme işleminin 9 Haziran'da başladığı ve 17 Haziran'da sona erdiği ABD'de ise 106 bin 301 seçmenden 31 bin 420'si oy verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ise 106 bin 446 seçmenden 42 bin 812'si, Hollanda'da ise 260 bin 264 seçmenden 109 bin 937'si sandık başına giderek oy kullandı.

1 KASIM SEÇİMLERİNDE 138 BİN KİŞİ KULLANMIŞTI

24 Haziran seçimi için gümrüklerde şu ana kadar sandığa giden seçmenlerin sayısı 117 bin 555'e ulaşırken, 1 Kasım 2015'teki genel seçimde 138 bin 454 seçmen gümrüklerde oyunu kullanmıştı.

Temsilcilikler ve gümrüklerde 18 Haziran itibarıyla sandığa giden seçmen sayısı 1 milyon 379 bin 748 olurken, kullanılan oy toplamı yurt dışında kayıtlı seçmenlerin yüzde 45,28'ine karşılık geliyor.

1 Kasım 2015 seçiminde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 milyon 899 bin 69 seçmenin 1 milyon 159 bin 871'i oy kullanmıştı. Seçmen sayısına göre yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma oranı yüzde 40,01 olmuştu. Söz konusu seçimde gümrüklerde 138 bin 454 seçmen oy kullanmış, oy kullanma oranı ise yüzde 4,78 olarak hesaplanmıştı.