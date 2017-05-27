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51 yaşında 5 üniversite bitirdi

Orta Doğu Teknik, Atılım ve Anadolu üniversitelerinde 5 bölüm bitiren 51 yaşındaki Şakir Kayadan, okuma azmiyle gençlere örnek oluyor.

27.05.2017 - 14:10
  1. Haberler
  2. Eğitim

Mezuniyet töreni için Eskişehir'e gelen Şakir Kayadan, Ankara'da yaşadığını ve bir kamu kurumunda çalıştığını söyledi.

ODTÜ KİMYA

Hayatını okumaya adadığını belirten Kayadan, yıllar önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ÖDTÜ) Kimya Bölümünden mezun olduğunu belirtti.

51 yaşında 5 üniversite bitirdi

"OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Kayadan, daha sonra bu alanda yüksek lisans eğitimi aldığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Okumayı çok seviyorum. Yüksek lisansın ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladım. Daha sonra Atılım Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünü dereceyle bitirdim. 'Okumanın yaşı yok' diyerek önce Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü, şimdi de Adalet Bölümünden mezun oldum. Çok mutluyum, bunu herkese tavsiye ediyorum."

BİLDİĞİ DİLLER

Araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Kayadan, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almancayı temel seviyede öğrendiğini kaydetti.

HEDEFİ HUKUK FAKÜLTESİ

Kayadan, okuyan ve yeni şeyler öğrenen insanın daha zinde olduğuna işaret ederek, "Önemli olan okuduklarımızı hayatta iyi şekilde uygulamak ve bizden sonrakilere aktarmak. Gençler enerjisini, yaşlılar da tecrübesini kullanıyor. Enerji ve deneyim bir arada kullanılırsa çok daha iyi olur. Bundan sonra kısa süre dinlenip dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesini tamamlamak istiyorum. Hukuk fakültesini bitirmeden okumaktan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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