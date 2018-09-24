51 yıllık okul kapatıldı, öğrenciler gözyaşına boğuldu

Mimarisiyle Türkiye'de örnek teşkil eden Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik Köyü Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu, öğrenci azlığı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından kapatılma kararı aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan okul öğrenci sayısı 40'ın altına düştüğü için kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Karar velilerin tepkisine neden olurken, öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu.

VELİLER TEPKİLİ

Köylülerin çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağladığını belirten veliler, okulun temizliğini bile yapmaya razı olduklarını ve okulun kapanmamasını istediklerini söylediler.

Eminlik Köyü muhtarı Ali Mehmet Ünaldı, 17 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Niğde Valiliği tarafından öğrenci azlığı nedeniyle okullarının kapatılma kararı alındığını söyledi. 38 öğrencisi olan okul hakkında yıkılma kararı alınması velilerin tepkisine neden oldu.

"OKULUN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ"

Köy muhtarı Ali Mehmet Ünaldı, "Köyümüzde okulun kapanmasını istemiyoruz. Öğrenci velilerimizin genelde bütün istekleri bu yönde. 1967 yılında ne zorluklarla yapılan bir okul. Gelecek, umut vadeden bir okul. Kapanmasını istemiyoruz. Taşımalı olarak 6 köy buraya geliyor. 38 olan öğrenci sayısı az olsa da tarihi bina 37 dönüm arazi üzerine kurulu. Yerleşkesi çok büyük. Ayrıca şehidimizin ismini yaşatıyoruz" dedi.