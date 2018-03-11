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Kuzey Irak'a hava harekatı

Suriye'de Afrin'in kuşatılmasıyla birlikte Kuzey Irak'ta da büyük hareketlilik yaşanıyor. Terör kamplarındaki istihbaratla belirlenen hedefler yok edildi.

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 10:18..
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Kuzey Irak'a hava harekatı

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Kuzey Irak’taki Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendi.

10-11 Mart tarihlerinde icra edilen hava harekâtında 18 hedef imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

IRAK KALKANI GELİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Irak'ta sınır ötesi operasyon yapılacağını açıkladı. Türkiye ve Irak heyetleri operasyon üzerinde çalışıyor.

Yeni harekatla Kuzey Irak'taki terör hedefleri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndaki gibi yok edilecek.

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