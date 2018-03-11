Kuzey Irak'a hava harekatı

1 İngiltere'de Müslümanları cezalandırma günü İngiltere'de aşırı sağcı ve ırkçı gruplar, kendi içlerinde ilan ettikleri Müslümanları cezalandırma günü ile halkı nefrete teşvik ediyor. O gün yapılması tavsiye edilen şeyler ise kan dondurucu...

2 Dünyanın kahvaltısı Neredeyse mutfağımız kadar zengin olan kahvaltılıklarla yapılan bir kahvaltı bizler için mutluluk kaynağı. Peki dünyadaki diğer milletler nasıl kahvaltı yapıyor?

3 Eşek arısı drone teröristlerin tuzaklarını imha ediyor TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı 'Eşek arısı' drone, dedektör köpekler ve helikopter droneler teröristlerin kabusu haline geldi.

4 Çin'de başkanlık için iki dönem yasağı kaldırıldı Çin'de devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartının kaldırılması teklifi kabul edildi. Buna göre Şi Cinping'in ömür boyu başkanlığının önü açıldı.

5 Mustafa Cengiz: Kadıköy'de kazanacağız Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeneceklerini ifade etti.

6 Cami yapılması planlanan alana çirkin saldırı Hollanda'da Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.