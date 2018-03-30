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Türkiye, Fransa arasında Suriye trafiği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başdanışmanı Etienne ile görüştü.

AA | 30.03.2018 - 17:07..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başdanışmanı Philippe Etienne ile görüştü.

Türkiye, Fransa arasında Suriye trafiği

KALIN: CİDDİYETTEN UZAK AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü üyelerini sarayında ağırlayarak destek sözü vermesi ve Türkiye ile terör örgütü SDG arasında ara buluculuk yapmak istediği yönündeki açıklamalarını ciddiyetten uzak açıklamalar olarak değerlendirdi.

"MÜTTEFİKLERİMİZ TERÖRÜN HER TÜRÜNE KARŞI AÇIK VE NET TAVIR GÖSTERMELİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz. Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün kimliğini gizleyemez." ifadelerini kullandı.

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