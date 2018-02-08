taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.570
USD
3,7946
EURO
4,6627
ALTIN
160,01
PETR
65,4500

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi memleketine gönderildi.

DHA | 08.02.2018 - 09:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Suriye'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgeye teröristler tarafından dün akşam tanksavar ve havanla düzenlenen saldırıda şehit olan iki askerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

MEMLEKETİ KARABÜK'E UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'ndan sabah saatlerinde alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla havalimanına getirildi. Şehit Akpınar'ın tabutu, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla memleketi Karabük'e gönderildi.

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi, Safranbolu'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı şehidi memleketine uğurlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

91
Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

Amerikalı komutanlar Münbiç'te YPG'nin yanında

108
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

45
Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

71
Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

40
Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

6
ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM