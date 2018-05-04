çok satanlar

"Leyla ile Mecnun", bu hafta da liste başındaki yerini koruyor. Daha doğrusu ilk üç yerini koruyor. İkinci sırada "Pembe Fili Düşnme", üçüncü sırada ise, "Kırlangıç Çığlığı" var.

"Fasa Fiso" ise, onuncu sıradan listeye giriyor...

LEYLA İLE MECNUN

Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

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PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

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KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

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BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

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ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

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FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?



Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

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OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Kitap, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir...

Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig

Çev.: İlknur İgan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

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BİR ÇÖKÜŞÜN HİKAYESİ

Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır. Madame de Prie günün birinde gözden düşer ve kral tarafından Normandiya’ya sürülür...

Bir Çöküşün Hikayesi

Stefan Zweig

Çev.: Regaip Minareci

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 56

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YABANCI

Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir...

Yabancı

Albert Camus

Çev.: Samih Tiryakioğlu

Can Yay.

S.: 119

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FASA FİSO

Bu kitap, size tanıdığınız Teoman’dan daha fazlasını gösterecek ve kulağımıza eğilip, “O peşinden koştuklarımız var ya, o yaşadıklarımız, onlar hep” diyecek o içimize işleyen sesiyle, “hep Fasa Fiso”…

Fasa Fiso

Teoman

hepkitap

S.: 252

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Damla Karakuş

[email protected]



























