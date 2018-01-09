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Yapı Kredi Kültür Sanat'ta etkinlikler devam ediyor

Yapı Kredi Kültür Sanat (YKKS) – Loca, 12 Ocak’ta Bükreşli dört müzisyenden oluşan ARTMUSIK Quartet’i ağırlıyor.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 15:50..
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Bükreş’teki George Enescu Philharmoni Orkestrası ve Virtuozii topluluklarında çalışan müzisyenler yirmi yılı aşan kariyerlerinde Romanya’da ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde solo olarak ya da orkestralarla birlikte çok sayıda konser verdiler.

GENİŞ BİR REPERTUVARDA MÜZİKLER

ARTMUSIK Quartet, kasik müzik ve diğer müzik türlerinden 150 parçayı aşan bir repertuvara sahip. Konser, Romanya Milli Kültür Günü vesilesiyle İstanbul’daki Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi ile İstanbul Romanya Başkonslosluğu tarafından düzenleniyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta etkinlikler devam ediyor

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