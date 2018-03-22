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Barış Arduç'tan evlilik açıklaması

Gupse Özay'ın uzun süredir birlikte olduğu Barış Arduç, evlilik iddialarına cevap verdi.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 12:41..
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Barış Arduç'tan evlilik açıklaması

Barış Arduç, yüzü olduğu spor markasının basın toplantısında gazetecilerin soruları yanıtladı. 3 yıldır Gupse Özay ile birlikte olan oyuncu 'evlenecekler' iddialarını yalanladı.

"MUTLULUK PAYLAŞINCA GÜZEL"

Arduç, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir..." dedi.

Yaz aylarında sinema filmi çekeceğini söyleyen Barış Arduç hayranlarını sevindirecek bir de müjde verdi: "Setleri çok özledim. Eylül ayından yüzde 99.9 yeni dizi ile ekranda olacağım"

Barış Arduç'tan evlilik açıklaması

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