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524 yıllık Kur'an-ı Kerim tekrar Topkapı Sarayı'nda

524 yıllık Kur'an-ı Kerim, muhafaza eden Aydın ailesi tarafından sergilenmek üzere Topkapı Sarayı'na teslim edildi.

DHA | 24.05.2018 - 14:14..
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Topkapı Sarayı Müzesi'nden 1964 yılında çıkarılan bir kararnameyle Bursa Arkeoloji Müzesine gönderilen Kur'an-ı Kerim bir süre sonra kaybolmuştu.

TOPKAPI SARAYI'NA TESLİM EDİLDİ

Uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde 524 yıllık Kur'an-ı Kerim'in, Hattat Ziya Aydın tarafından muhafaza edildiği ortaya çıkmış ve yetkililer harekete geçmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un görüşmeleri sonucunda 524 yıllık Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden Hattat Ziya Aydın'ın oğulları Ahmet ve Ali Sami Aydın eseri Topkapı Sarayı'na teslim etmeyi kabul etti.

524 yıllık Kur'an-ı Kerim tekrar Topkapı Sarayı'nda

ÖLDÜKTEN SONRA OĞULLARINA BIRAKTI

524 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ederek bugünlere gelmesini sağlayan Hattat Ziya Aydın'ın 1997 yılında hayatını kaybettiği ve tarihi Kur'an-ı Kerim'i oğullarına bıraktığı öğrenildi.

"AİLEYE TEŞEKKÜR ETMEMİZ GEREKİYOR"

Hattat Şükrullah Efendi tarafından yazılmış olan 524 yıllık Kur'an-ı Kerim, Ahmet Aydın ve Ali Sami Aydın tarafından Bursa'dan İstanbul'a getirilerek Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'ya teslim edildi. Eserin bugüne ulaşması konusunda aileye teşekkür eden Küçükaşcı, "Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu eser Ziya Aydın tarafından bu şekilde muhafaza edilmemiş olsaydı muhtemelen bu eseri Avrupa'da bir müzede görürdük. Aileye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

524 yıllık Kur'an-ı Kerim tekrar Topkapı Sarayı'nda

"TOPKAPI SARAYI'NDA SERGİLENMESİ KARARINI AİLE OLARAK ALDIK"

Eserin ait olduğu yerde sergilenmesi hususunda duydukları mutluluğu dile getiren Ahmet Aydın ise, "Kırk senedir aile olarak muhafaza ettiğimiz bu eserin Topkapı Sarayı'nda sergilenmesi kararını aile olarak aldık. Bu kararın ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Bu yönden de bu Kuran-ı Kerimin sergilenmesi hususunda duyduğumuz mutluluğu bu ramazan gününde paylaşmak isterim'' dedi.

524 yıllık Kur'an-ı Kerim tekrar Topkapı Sarayı'nda









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