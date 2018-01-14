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54 Afrika ülkesi, Trump'tan özür bekliyor

54 Afrika ülkesinin BM nezdindeki büyükelçileri, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Trump'ın özür dilemesini talep etti.

AA | 14.01.2018 - 10:08..
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BM’deki Afrika grubunun üyesi 54 ülkenin büyükelçileri, ABD Başkanı Trump'ın Afrikalı göçmenlere yönelik sözleri üzerine dün New York'ta acil toplantı düzenledi. Toplantının ardından Trump'ı kınayan ortak bir bildiri yayımlandı.

"'BOK ÇUKURU ÜLKELER' AÇIKLAMASI SKANDAL"

Bildiride, Trump'ın Beyaz Saray'daki bir toplantıda, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla kullandığı "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" ifadesinin 'skandal ve ırkçı' olduğu ve güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

AFRİKALILARI RENKLERİNDEN DOLAYI KÜÇÜMSEME EĞİLİMİ

"ABD kurumlarında, Afrikalıları renklerinden dolayı küçümseme eğiliminin artmaya başlaması endişe vericidir" ifadesine yer verilen bildiride, Afrika'nın aynı şekilde hakaret edilen Haiti ve diğer halklar ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Trump'tan sözlerini geri alması ve özür dilemesi talep edilen bildiride, ABD Başkanı Trump'ı kınayan tüm Amerikalılara teşekkür edildi.

Öte yandan Afrika ülkeleri Senegal ve Botswana başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde ABD büyükelçileri, Trump'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle dışişleri bakanlıklarına çağrıldı.

54 Afrika ülkesi, Trump'tan özür bekliyor

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