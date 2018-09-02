taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5433
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Yaz tatili dönemini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirenlerin dönüşe geçmeye başlaması ile birlikte Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 5 kilometreye ulaştı.

DHA | 02.09.2018 - 06:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erdi. Yaz tatilinin başlaması ile birlikte İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlerde yaşayanlar Ege ve Akdeniz sahillerinde tatillerini geçirdi. 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak eğitim öğretim yılı için vatandaşlar dönüşe geçti.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu. Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, Piri Reis Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Yoğunluk zaman zaman artarken, vatandaşlar bazen kuyrukta bir saatten fazla kadar beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki seferler doldur boşalt sistemiyle yapılıyor.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Öte yandan, Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde de Çanakkale Feribot iskelesinde de benzer araç kuyrukları yaşanmıştı.

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli

Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli

53
Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

27
Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler

Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler

33
Konya’da binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu

Konya’da binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu

7
Myanmar açıklarındaki hayalet geminin sırrı çözüldü

Myanmar açıklarındaki hayalet geminin sırrı çözüldü

1
Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

1
2 kişiyi vuran amca, suçu yeğenine üstlendirmek istedi

2 kişiyi vuran amca, suçu yeğenine üstlendirmek istedi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM