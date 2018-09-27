Türkiye balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçti

31 Ağustos'ta Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım" dedi.
DENİZDEN ÜRETİM VE İHRACAT ARTTI
Sarıyer'de konuşan Erdoğan, "Türkiye, son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık, su ürünü temin etmektedir. Bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin balık ve deniz ürünleri ihracatında sürekli gelişmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, gelecek yıllar için hedeflerin belirlendiğini söyledi.
"BALIK İHRACATINDA 2023 HEDEFİNİ GEÇTİK"
Türkiye'nin protein üretiminde sorun yaşamadığı açıklanırken, et tercihinin fazla olduğu belirtildi.
Tavuk eti, kırmızı et ve balık eti tercihinin her geçen gün arttığı vurgulandı.
Türkiye'de son yıllarda artan balık üretiminin de etkisiyle ihracat rakamları yükseldi.
Balık ürünlerinde üretimin artması sonucu, 2023 yılı için belirlenen 1 milyar dolarlık ihracat hedefine şimdiden ulaşıldığı açıklandı.