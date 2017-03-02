55 yaşında başladığı tekvandoda siyah kuşağa yükseldi

Buca ilçesinde yaşayan Selim Er, 3 yıl önce 51 yaşındaki hayat arkadaşı Emine Er'i kaybetti. O süreçte iki kızına destek olan ve zor günler geçiren Er, küçük kızı Ecem Er'in kickboksla ilgilenmesi üzerine, onun için kulüp aramaya başladı. Bu sırada tekvando sporunu yapmaya karar veren Er, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği kursa katıldı.

Kızını spor kursuna yazdırmak isterken kendisi tekvandoya başlayan Er, torunu yaşındaki çocuklarla tekvando öğrenerek kısa süre içerisinde başarılara imza attı.

3 YILDA SİYAH KUŞAĞA YÜKSELDİ

Kursun yaşça en büyük öğrencisi olan ve 3 yılda siyah kuşağa yükselen Selim Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra aile olarak boşluğa düştüklerini, büyük acı yaşadıklarını anlattı.

Bu süreçte kızını kickboks kursuna yazdırmak için kulüp aradıklarını dile getiren Er, yaşadığı süreci de atlatabilmek adına kendisinin tekvandoya başladığını kaydetti.

KIZLARI DA DESTEK OLDU

Kızlarının da bunu desteklediğini belirten Er, "Tekvandoya başlayarak hayatını kaybeden eşimin acısının üstesinden gelmeye çalıştım. Spor benim için bir terapi oldu." dedi.

Siyah kuşak takmayı hak ettiğini, bundan sonra 2. dana geçip hakemlik ve antrenörlük kursları alarak öğrenci yetiştirmek istediğini ifade eden Er, "Çocuklara bildiklerimi aktararak onların topluma faydalı insanlar yetiştirmek istiyorum. Her aile çocuklarını spora yönlendirmeli." diye konuştu.

Selim Er'in, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde okuyan 21 yaşındaki kızı Ecem Er, "Bana kickboks kulübü ararken, babam tekvando kursuna yazıldı. Şaşırdım aslında, kursta küçük çocuklar vardı ama antrenmanlarını izleyince babamın onlara ayak uydurduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Ecem Er, annesinin vefatının ardından babasının sporla hayata tutunduğunu kaydetti.

Er'in 29 yaşındaki büyük kızı Özge Er ise babasının tüm kuşak törenlerinde kardeşi ile yanında olduklarını, babasını desteklediklerini söyledi.