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Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.

AA | 23.04.2018 - 22:52..
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''21 Nisan günü Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Irak topraklarından Türkiye topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 şahıs ve 1 yük hayvanı tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizi fark eden şüpheli şahıs, yük hayvanını olay yerinde bırakarak Irak topraklarına kaçmıştır. Yük hayvanı üzerinde yapılan aramada 65 cep telefonu, 5 şarj aleti, 4 batarya ve 4 kulaklık ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Terör örgütünün finans kaynağına darbe


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