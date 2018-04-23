Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''21 Nisan günü Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Irak topraklarından Türkiye topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 şahıs ve 1 yük hayvanı tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizi fark eden şüpheli şahıs, yük hayvanını olay yerinde bırakarak Irak topraklarına kaçmıştır. Yük hayvanı üzerinde yapılan aramada 65 cep telefonu, 5 şarj aleti, 4 batarya ve 4 kulaklık ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''