Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovancılar ilçesinin Gülüşkür Köprüsü mevkisinde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı.
6 KİLO ESRAR BULUNDU
Durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Duman" ile yapılan aramada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu A.H. ve H.K'nın plakalar halinde bellerine sardıkları 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.