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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde 56 kilo 650 gram esrar bulunan Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen tutuklandı.

AA | 04.06.2018 - 19:59..
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovancılar ilçesinin Gülüşkür Köprüsü mevkisinde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı.

6 KİLO ESRAR BULUNDU

Durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Duman" ile yapılan aramada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu A.H. ve H.K'nın plakalar halinde bellerine sardıkları 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

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