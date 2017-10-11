Libya'da yasa dışı göçle mücadele

Libya'nın kuzeybatısındaki Sabrata kenti açıklarında, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 90 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

FAS AÇIKLARINDA MÜLTECİ KURTARMA OPERASYONU

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyüp Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabrata'nın 5 mil açıklarında düzenlenen operasyonda uyrukları henüz tespit edilmeyen 20'si kadın, 9'u çocuk 90 kaçağın kurtarıldığını belirtti. Kasım, söz konusu kaçakların Zaviye kentindeki Göçmen Sığınma Merkezi'ne teslim edildiğini aktardı.

Fotoğraf: Temsili

DEVRİYE DEVAM EDİYOR

Kasım ayrıca, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin her gün rutin şekilde Libya-Tunus sınırındaki Ra'a Cedir kentinden, başkent Trablus'un doğusundaki Castelverde kentine kadar olan bölgede devriye görevi yaptığını ifade etti.

Libya sahilleri, son birkaç senedir başta İtalya olmak üzere yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan kişilerin tehlikeli yolculuklarına sahne oluyor.