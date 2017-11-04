56 yaşında ikiz bebek sevinci yaşadı

Manavgat'ta oturan Abdurrahman ve Güllüşen Güzel çiftinin 25 yıllık evlat hasreti, 40 gün önce dünyaya gelen ikiz bebekleriyle sona erdi.

Güzel çifti, Şükriye Fatmanur ve Bilal Veysel adını verdikleri bebeklerini, dünyaya geldikleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole getirdi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Sezaryenle doğumu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, Gülüşan Güzel'in, Türkiye'de en ileri yaşta ikiz bebek dünyaya getiren anne olduğunu söyledi.

"BEBEKLER OLDUKÇA SAĞLIKLI"

Prof. Dr. Kumru, hamilelik sürecinde Güllüşen Güzel'in yüksek tansiyonu olduğunu belirterek, "Önce hastanemizde yatışını yaparak incelemelerde bulunduk. Daha sonra taburcu ettik. Tekrar tansiyon yüksekliği şikayetleriyle gelince uzunca bir süre yatışlı takip altında tutuk. Tansiyon yüksekliğine rağmen hamilelikte 34 haftayı geçebildik. 34 hafta bizim 'en az olsun' diye hedeflediğimiz gebelik haftası. Hastamızın şu an kabaca lohusalığı bitmiş durumda, yani 40 günlerini geçirmiş durumdalar. Bebekler oldukça sağlıklı ve nörolojik durumları iyi görünüyor. Anne de oldukça iyi. Babayı da çok heyecanlı görüyorum, çok etkilenmiş bu doğum olayından. Oldukça mutlu bir aile tablosuyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUNLAR

Anne Güllüşen Güzel, hamileliği süresinde yüksek tansiyon çıkınca Manavgat'taki doktorunun kendisini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiğini söyledi. 34'üncü haftada bebeklerini dünyaya getirdiğini belirten Güzel, "Özel bir hastanede tüp bebek yöntemiyle hamile kaldım. Bu süreçte tansiyon hastalığım ortaya çıkınca devamlı takip altındaydım. Çok zor bir hamilelik dönemi yaşadım fakat üniversitedeki hocalarımızın sayesinde başardım çok şükür. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Evlilikte 25 yıl geçirdik, şu an çok mutluyuz. Çok şükür iki bebeğimi de sağlıklı dünyaya getirdim. Allah olmayan herkese versin. Bizlere de sağlıkla büyütmeyi nasıp etsin" diye konuştu.



