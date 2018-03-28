taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
171,86
PETR
68,9200

Mitomani nedir

Mitomani, yalan söyleme hastalığıdır. Bu hastalığa yakalanan kişiler ise mitoman olarak adlandırılır.

  1. Haberler
  2. İpucu

Mitomani hastaları kendilerinde olmayan birçok  üstün özelliğe sahipmiş gibi yalanlar söyler, bu yalanlara kendileri de inanırlar.

Toplum içinde dikkat çekmek, olduğundan daha nitelikli gözükmek için yalan söyleyen mitomanlar bir zaman sonra bu durumu alışkanlık haline getirirler. Bu durumun en ciddi yanı mitomanların bu yalanlara kendilerinin de inanmasıdır. Yalanları ortaya çıktığında ya da söyledikleri sorgulandığında öfkelenirler.

Mitomani nedir

Bu rahatsızlığa sahip kişiler, çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR

Mitomanlar gerçek dışı fikirlerini insanlara yayan ve aslında gerçek bir amacı olmayan kişilerdir.

İleri derecede narsist, histerik ve asosyal kişiler, çeşitli kişilik bozuklukları olan kişiler ve çocukluk yıllarında istismara uğramış kişilerin mitomani hastalığına yakalanma yüzdesi daha fazladır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Topuk dikeni nedir
Topuk dikeni; topuktan ayak parmaklarına kadar uzanan bağın topukta kemik şeklinde bir doku çıkmasıyla oluşur.
Hadde nedir
Hadde nedir? Haddeleme nasıl yapılır? Sıcak ile soğuk haddeleme arasındaki farklar nelerdir?
Şah damarı nedir
Sağda ve solda olmak üzere iki tane olan, aort yayından ayrıldıktan sonra boyundan geçerek beyne doğru çıkan büyük atardamarlara verilen isim.
Vaskülit nedir
Vaskülit, kan damarlarında iltihaplanma şeklinde seyreden hastalıklara verilen addır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kokteyl prolonge nedir

Kokteyl prolonge nedir

0
İstanbul Sözleşmesi nedir

İstanbul Sözleşmesi nedir

0
Telomer nedir

Telomer nedir

0
Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

6
Temriye nedir

Temriye nedir

3
NOTAM nedir

NOTAM nedir

3
Çankırı'da görülmesi gereken yerler

Çankırı'da görülmesi gereken yerler

27