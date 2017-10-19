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57 bin sivil Kerkük'ten göç etti

Son günlerde Kerkük'te yaşanan olayların ardından 57 bin sivil, Erbil ve Süleymaniye kentlerine göç etti.

19.10.2017 - 23:17
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57 bin sivil Kerkük'ten göç etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kerkük'te meydana gelen olaylardan dolayı 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye kentlerine göç ettiğini bildirdi.

57 bin sivil Kerkük'ten göç etti

16 BİN AİLE AYRILDI

IKBY İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te milisler tarafından çıkarılan çatışma, yağma ve suç teşkil eden olaylardan ötürü 16 bin aileye tekabül eden 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye'ye göç ettiğini belirtti.

57 bin sivil Kerkük'ten göç etti

Açıklamada bazı ailelerin henüz tamamlanmamış inşaat ve devlet binalarına yerleştirildiği, ivedi bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

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