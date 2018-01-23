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Erdoğan, Putin'le Afrin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Afrin'i konuştu.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 22:18..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü.

ERDOĞAN TERÖRÜ TEMİZLEME HEDEFİNİ VURGULADI

İkili ilişkilere de değinilen görüşmede, Afrin’de icra edilen operasyon dahil Suriye’deki gelişmeler hakkında görüşme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin bölgesini PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

Erdoğan, Putin'le Afrin'i görüştü

ORTAK ÇALIŞMA TEYİT EDİLDİ

Türkiye’nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya’yla eşgüdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.

İki lider, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

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