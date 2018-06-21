taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
4,7620
EURO
5,5049
ALTIN
193,46
PETR
74,0800

Seda Sayan ameliyat oldu

Şarkıcı Onur Akay meslektaşı Seda Sayan'ın acilen ameliyata alındığını duyurdu.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 10:54..
  1. Haberler
  2. Magazin

Seda Sayan'ın, geçen aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılmıştı. Seda Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazdı.

AMELİYAT ÖNCESİ FOTOĞRAF

Onur Akay, “Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda abla, ağrıları dayanılmaz hale gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya’da bir hastanede dün ameliyat oldu. Seda ablanın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim” açıklamasını yaparak, Seda Sayan'ın ameliyat öncesi çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Seda Sayan ameliyat oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

183
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

113
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

215
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

46
Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

37
Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

104
TSK İran sınırında PKK'nın önünü kesiyor

TSK İran sınırında PKK'nın önünü kesiyor

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM