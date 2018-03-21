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Başbakan Yıldırım Ankara'da

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" programında konuştu.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 14:58..
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Başbakan Yıldırım Ankara'da

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ormanlarımızı kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz.

İlk defa her ilde bir şehir ormanı projesi de iktidarımız döneminde başladı. 142 şehir ormanı tamamlandı.

Bütün illerimizin tabiat turizmi uygulama eylem planları hazırlandı.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Çevre kirliliği bugün dünyada hem insanlar hem de bütün canlılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Çevremizdeki ülkelerdeki orman yangınlarına en önce ulaşıp söndürülmesine katkı sağlayan ülke olduk.

"18 TANE METEOROLOJİK RADARIMIZ VAR"

İklim ve mevsim değişikliklerinin en önemli sebebi tabiatın dengelerinin insan eliyle yok ediliyor olması.

Bugün 18 tane meteorolojik radarımız var. Vatandaşımıza daha doğru, daha sık meteorolojik veri sağlamak için uğraşıyoruz."

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