6. Boğaziçi Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından düzenlenen festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin sona ermesiyle birlikte festivalde yarışan en iyi filmler de düzenlenen ödül töreniyle onurlandırıldı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, festivalin her geçen yıl çıtayı yükseltmesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

NORVEÇLİ YÖNETMENE ONUR ÖDÜLÜ

Arısoy, ilerleyen yıllarda da festivalde yer almayı arzu ettiğine işaret ederek, bakanlık olarak Türkiye'deki sinema sektörünün dünya piyasasında daha iyi bir marka olması için bu tür etkinliklere destek olduklarını söyledi.

Boğaziçi Film Festivali'nin daha da iyi olacağına inandığını belirten Arısoy, konuşmasının ardından 6. Boğaziçi Film Festivali'nin onur konuğu olan Norveçli yönetmen Bent Hamer'a "Onur Ödülü"nü takdim etti.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE BÜYÜK ÖDÜL

Yönetmen Serdar Akar başkanlığında oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, yarışma filmlerini değerlendirdi.

100 bin lira değerinde büyük ödül Yönetmen Serdar Akar başkanlığında oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi, yarışma filmlerini değerlendirdi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın büyük ödülünü Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği "Halef" kazanırken, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda zafere Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi'nin "Screwdriver" filmi ulaştı.

EN İYİ YÖNETMEN

"En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Anons" filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun'un kazandığı festivalde, filmdeki çalışmasıyla Krum Rodriguez de "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nü kazandı.

Gecede ayrıca "Borç" filmindeki performansıyla İpek Türktan Kaynak "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü, Naim Kanat da "En İyi Kurgu Ödülü"nü aldı.

Festivalde bu yıl ilk kez verilen 10 bin lira değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü için Metin Tunçtürk, Nazif Tunç ile Sinan Sertel'den oluşan jüri, "Güvercin" filmi ile Mesut Ulutaş'ı "Yılın Yapımcısı" seçti.

ULUSLARARASI KATEGORİDE BÜYÜK ÖDÜL FİLİSTİN'E

Bu yıl "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"ndaki yapımları İranlı yönetmen Parviz Shahbazi'nin başkanlığında, oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı Marc Baschet ve görüntü yönetmeni Iris Ng'den oluşan jüri değerlendirdi.

Jüri, 50 bin lira değerindeki "Altın Yunus Ödülü"nü Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi'nin "Tornavida" filmine verirken, "Bomba: Bir Aşk Hikayesi" filmiyle İranlı Payman Maadi'yi "En İyi Yönetmen" ödülüne layık gördü.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Korku Kraliçesi" filmindeki rolüyle Valeria Bertuccelli, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Kasım Soğuğu" ile Kushtrim Hoxha'nın aldığı yarışmada, "Jüri Özel Ödülü" de "Memleket" filmiyle İranlı yönetmen Babak Jalali'nin oldu.

KISA FİLMLERE DESTEK ÖDÜLLERİ

6. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası kısa film yarışmasında ise toplam 70 bin lira değerinde ödüller dağıtıldı.

Ulusal kategoride Gökçe Erdem'in "Titanyum", uluslararası kategoride ise Thanasis Neofotistos'un "Patision Avenue" filminin "En İyi Kısa Kurmaca Film" seçildiği festivalde, ulusalda Nesli Özalp'in yönettiği "Dönüş"e, uluslararasında ise Monika Kotecka ile Karolina Poryzala'nın birlikte yönettiği "Volte"ye "En İyi Kısa Belgesel Film" ödülü verildi. "Volte" ayrıca 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"nün de sahibi oldu. "Kaset" filmiyle Serkan Fakılı da 5 bin lira değerindeki "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü"nü kazandı.

Bosphorus Film Lab'in "Pitching" kategorisinde verilen "TRT Ortak Yapım Ödülü" Ümit Köreken'in "Bir Umut" adlı projesine giderken, Korhan Günay ile Canan Çelik'in "Değnekten At" adlı projesi ise 50 bin lira değerindeki "Digiflame VFX Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" ile desteklendi.

"Work in Progress" kategorisinde 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nün kazananı "Kapan" filmiyle Seyid Çolak olurken, bu yıl ilk kez verilen "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" ise Mehmet Bahadır Er ile Maryna Er Gorbach'a "Omar ve Biz" adlı projesi için takdim edildi.

İşte kazananların tamamı:

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Halef - Murat Düzgünoğlu

En İyi Yönetmen Ödülü: Anons - Mahmut Fazıl Coşkun

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: Güvercin - Mesut Ulutaş

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Borç - İpek Türktan Kaynak

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Halef - Muhammet Uzuner

En İyi Senaryo Ödülü: Halef - Murat Düzgünoğlu, Melik Saraçoğlu

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Anons - Krum Rodriguez

En İyi Kurgu Ödülü: Borç - Naim Kanat

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Screwdriver - Bassam Jarbawi

Jüri Özel Ödülü: Land - Babak Jalali

En İyi Yönetmen Ödülü: Bomb, A Love Story - Payman Maadi

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: The Queen of Fear - Valeria Bertucelli

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Cold November - Kushtrim Hoxha





DİĞER ÖDÜLLER

Bosphorus Film Lab/Pitching Platformu Digiflame VFX Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü: Değnekten At - Korhan Günay, Canan Çetin

Bosphorus Film Lab/Pitching Platformu TRT Ortak Yapım Ödülü: Bir Umut - Ümit Köreken

Bosphorus Film Lab/Work in Progress Platformu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü: Kapan - Seyid Çolak

Bosphorus Film Lab/Work in Progress Platformu CGV Mars Film Dağıtım Ödülü: Omar ve Biz - Mehmet Bahadır Er, Maryna Er Gorbach

Ahmet Uluçay Kısa Film Büyük Ödülü: Volte - Monika Kotecka, Karolina Poryzala

Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması En İyi Kısa Film Ödülü: Titanyum - Gökçe Erdem

Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması En İyi Kısa Film Ödülü: Patision Avenue - Thanasis Neofotistos

Ulusal Kısa Belgesel Yarışması En İyi Kısa Belgesel Film Ödülü: Dönüş - Nesli Özalp

Uluslararası Kısa Belgesel Yarışması En İyi Belgesel Film Ödülü: Volte - Monika Kotecka, Karolina Poryzala

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Kaset - Serkan Fakılı

Onur Ödülü: Bent Hamer