6 dönümlük bahçedeki fındık ağaçlarını kesti

Düzce'nin Musababa köyünde yaşayan ve fındık yetiştiriciliği yapan Yaşar Özcan, fiyatların istenilen düzeyde olmadığı belirterek, TMO tarafından üreticiden fındık alınmadığını söyledi.

6 dönümlük fındık bahçesi olan Özcan, tepki amacıyla kesim motorlarıyla ağaçlarını kesti.

BOŞ DURSUN DAHA KARLIYIZ

Köydeki fındık üreticilerinden Hayri Uysal da "Bu yıl ilk defa MHP milletvekili, Meclis'te fındık üreticisinin isyanını dile getirdi. Fındık bahçesinin hali; söktük, attık. Para yapmayan mahsule ırgatlık yapmanın anlamı yok. Para yapmadıktan sonra fındıkçılık yapmanın bir anlamı kalmadı ki. Maliyeti belli, yevmiye 100 TL. Bunun işçiliği, ilacı, filizi, gübresi nasıl çıkacak bunun altından üretici? Hali perişan. Üretim maliyeti, işçiliğini kendin yaparsan 11 TL; gübresi, kazması, filizi, dalı, ilaçlaması, toplaması, servisi, getirmesi, kurutması, harmanı bunun içinden çıkılacak gibi değil. Toplam 6 dönüm fındık kestik. Artık altından çıkamıyoruz. Yerine kesinlikle mahsul ekmeyi düşünmüyoruz. Boş dursun, daha karlıyız" diye konuştu.