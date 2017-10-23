6 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum Turgutreis açıklarında çok sayıda insan olduğu görülen şüpheli bir fiber sürat teknesini termal kamera vasıtasıyla tespit ederek "dur" ihtarında bulundu.

KİMLİKLERİNİ DENİZE ATTILAR

Ekiplerin tekneye yaklaşma manevraları yaptığı sırada teknede bulunan bazı şüphelilerin kimlik kartları ile pasaportlarını denize attığı görüldü.

Ekiplerin yanaştığı teknede yapılan ilk kontrollerde, bazı şüpheliler Bulgaristan pasaportlarını ibraz ederek turist olduklarını iddia etti. Pasaportların sahte olduğunu belirleyen ekiplerin, şüphelilerin Türkçe bildiklerini tespit etmesi üzerine bu kişiler Türk vatandaşı olduklarını beyan etti.

Teknede bulunan 4 erkek, 2 kadın, 4 çocuk ile 2 Ukrayna uyruklu organizatör gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

ARALARINDA EMNİYET AMİRİ VAR

Aralarında emniyet amiri ve akademisyenlerin yer aldığı zanlıların mesleklerinden ihraç edildiği belirlendi.