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6 havacı astsubay FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 havacı astsubay gözaltına alındı.

25.10.2017 - 15:03
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Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında harekete geçen polis, ankesörlü ya da kontörlü telefonlar üzerinden 'mahrem imamlar' ile irtibat kurdukları belirlenen 12'si Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 8'i ise 6 farklı ildeki hava kuvvetlerine bağlı komutanlıklarda görevli 20 astsubaya yönelik 10 ilde, geçen 16 Ekim sabahı operasyon düzenledi.

6  FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Balıkesir merkezli İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş ve Batman'da  yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulanmaları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TERÖR PROPAGANDASI VE HAKARETTEN DE 1 TUTUKLAMA

Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde geçen 23 Ekim'de 'PKK/KCK propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından gözaltına alınan Y.A. da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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