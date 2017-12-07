6 ilde eğitime kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü yurt genelinde yoğun kar yağışı yaşanacak uyarısı yaptı.

KARS

Kars kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

KARLIOVA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarına kar nedeniyle 1 gün ara verildi.



Karlıova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köyden ilçeye taşınan öğrencilerinin eğitimi ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu da ulaşıma kapandı.

AĞRI

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.



Kaymakamlık ilçe merkezi ile köylerdeki taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Eğitim-öğretim 8 Aralık Cuma günü başlayacak.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk, orta ve lise ile dengi okullarda eğitime 7 Aralık günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.