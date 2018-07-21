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6 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı oldu

Gaziantep'te askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlencede, havaya rastgele açılan ateş sırasında 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 21.07.2018 - 15:08..
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Gaziantep Beydilli Mahallesi 43 nolu sokakta meydana gelen olayda, askere gidecek olan M.K. için uğurlama gecesi düzenlendi. Arkadaşları ve akrabalarının katıldığı eğlence sırasında düğüne davetsiz katılan S.B. isimli şahıs, düğün meydanında havaya ateş etmeye başladı.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Düğün sahiplerinin uyarısıyla eğlenceden uzaklaştırılan S.B. daha sonra düğün yerine tekrar gelerek havaya ateş etmeye devam etti. Bu sırada silahı tutukluk yapan S.B. tabancanın mermisini çıkartmak için uğraştığı sırada silah ateş alarak 6 yaşındaki İsmail Doler’e isabet etti.

6 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı oldu

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Başından vurulan Doner yakınlarının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doner burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 6 yaşındaki İsmail Doler’in cenazesi ikindi namazını müteakip Yeşilkent mezarlığında defnedilecek

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