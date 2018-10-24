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60 yıldır kayıp kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi

Fatma Uysal, 60 yıldır sokak sokak her yerde aradığı kardeşinin 1998 yılında vefat ettiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA | 24.10.2018 - 16:43..
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Fatma Uysal, bir türlü bulamadığı kardeşini bulabilmek için Esra Erol’da programına katıldı.

ESRA EROL'DA ÖĞRENDİ

68 yaşındaki Fatma Uysal, 1959 yılında babasının öldüğünü 15 gün sonra ise 9 aylık hamile olan annesinin doğumda öldüğünü ve 4 kardeşin ortada kaldığını gözyaşları içinde anlattı.

60 yıldır kayıp kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Yeni doğan küçük kardeşinin bakacak kimse olmadığı ve diğer kardeşlerin de yaşlarının küçük olduğundan dolayı dayısı tarafından yuvaya verildiğini söyleyen Fatma Uysal’a, canlı yayında Esra Erol’u ekibi 60 yıl sonra küçük kardeşe ait iz buldu. Metin Kırmızı ismiyle yaşamını sürdüren küçük kardeşin 1998 yılında 40 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Canlı yayında kardeşinin öldüğünü öğrenen Fatma Uysal, gözyaşlarına hakim olamadı.

60 yıldır kayıp kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi




60 yıldır kayıp kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi



60 yıldır kayıp kardeşinin öldüğünü canlı yayında öğrendi

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