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60 yıllık şapkalar müzeye bağışlandı

Kastamonu'da 60 yıl önce yapılanların da aralarında yer aldığı 20 şapka, Kastamonu Şapka Müzesi'ne bağışlandı.

AA | 31.08.2018 - 16:03..
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Ankara'da yaşayan Şaduman Altuğ'un 1958 yılında katıldığı akşam sanat kursunda yapılanların da aralarında yer aldığı 13 şapka, kızı tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Kastamonu Şapka Müzesi gönüllü danışmanı Lale Özder'e verildi.

Lale Özder, bakımını yaptığı şapkaları Kastamonu Şapka Müzesi'ne bağışladı. Lale Özder, 10 yıldır şapka inkılabı dolayısıyla her yıl 23 Ağustos'ta Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

60 yıllık şapkalar müzeye bağışlandı

"ESKİLERİNİ SERGİLENECEK HALE GETİRİYORUM"

Şapkalar üzerine çalışmalar yaptığını belirten Özder, "Ankara'da eski şapkaları ne yapacağız diye düşünenler beni buluyor. Şapkalarla ilgili bir konu olursa arkadaşlar bana yönlendiriyor. Gelenler genelde eski ve katlanmış şekilde oluyor. Bunları alıyorum, kalıba koyup bakımını, ütüsünü yapıyor ve sergilenecek hale getiriyorum. Bu şapkaları daha sonra müzeye hediye ediyorum." diye konuştu.

60 yıllık şapkalar müzeye bağışlandı

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