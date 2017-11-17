1 Burak Özçivit reklamlardan servet kazanacak Burak Özçivit, bir giyim firmasının yeni yüzü oldu. Bir yıllık anlaşma karşılığında iki reklam çekecek olan oyuncu, 2.5 milyon TL aldı.

2 Elçin Sangu'dan ihanet açıklaması Güzel oyuncu, sevgilisinin samimi bir şekilde görüntülendiği kadının asistanlarının olduğunu söyledi.

3 Altının gramı güne yükselişle başladı Gram altın 159,3 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını da 1.065 liradan satılıyor

4 Merkez Bankası rezervleri 3 haftada 4 milyar dolar arttı Merkez Bankası'nın altın ve dövizlerden oluşan toplam rezervi, son üç haftada toplam 4 milyar 166 milyon dolar yükseldi.

5 Zahide Yetiş hamile Cem Arısoy’la evli olan ünlü sunucu Zahide Yetiş’in 7 haftalık hamile olduğu iddia edildi.

6 Van'da terör operasyonu Erciş'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.