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Altının gramı güne yükselişle başladı

Gram altın 159,3 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını da 1.065 liradan satılıyor

17.11.2017 - 09:55
  1. Haberler
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Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün dolar kurundaki değer kaybına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 158,7 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 159,3 LİRA

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 159,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.

ONS FİYATI

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 1.282,1 dolardan işlem görüyor.

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