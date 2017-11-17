Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün dolar kurundaki değer kaybına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 158,7 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN 159,3 LİRA
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 159,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.
ONS FİYATI
Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 1.282,1 dolardan işlem görüyor.