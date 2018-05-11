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61 yaşında mezun oldu, diplomasını oğlunun elinden aldı

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu dış ticaret bölümünü bitiren 61 yaşındaki Memduh Tekcan, diplomasını öğretim üyesi oğlunun elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

AA | 11.05.2018 - 14:08..
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Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu dış ticaret bölümünden mezun olan Memduh Tekcan, diplomasını, oğlu Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Tekcan'ın elinden aldı.

ÜNİVERSİTE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bir kamu kurumunda çalışan Tekcan, lise öğreniminden sonra gerçekleştiremediği üniversite hayaline 2 yıl önce Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu dış ticaret bölümünü kazanarak ulaştı.

Üniversiteden bu dönem mezun olan Tekcan, Amasya Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mezuniyet törenine, eşi, 2 çocuğu ve 3 torunuyla katıldı.

61 yaşında mezun oldu, diplomasını oğlunun elinden aldı

OĞLUNUNUN ELİNDEN DİPLOMASINI ALDI

Program öncesi torunlarıyla ilgilenen Memduh Tekcan, diplomasını oğlunun, başarı belgesini ise Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'dan aldıktan sonra yemin edip kep attı.

Tekcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, Allah'ın kendisine torunlarıyla diploma almayı nasip ettiğini söyledi.

61 yaşında mezun oldu, diplomasını oğlunun elinden aldı

"EĞİTİMİN YAŞI OLMAZ"

Memduh Tekcan, "Üniversiteyi bitirmek istedim, eğitimin yaşı olmaz dedim. İlk önce çocuklarımı okuttum daha sonra ben okumaya karar verdim. Çocuklarımdan birisi emniyet müdürü diğeri öğretim üyesi, okutmakla geçti ömrüm. Maddi imkansızlıklardan dolayı üniversite okuyamamıştım, içimde ukde kalmıştı ve sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Sınıf arkadaşlarım ilk başta 'Dayı ne işin var, bu yaştan sonra burada, dediler ama ben gençlerin arasında kendimi yenilenmiş gibi hissettim. Çok mutluyum hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

61 yaşında mezun oldu, diplomasını oğlunun elinden aldı

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