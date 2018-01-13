taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Sıla ve Ahmet Kural'ın aşkı bitti

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve onun gibi ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın 2017'ye damga vuran aşkı son buldu.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 15:27..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve her hareketi her şarkısı olay olan güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu aşkının bitişi, Sıla'nın sosyal medya hesabından Kural ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmasıyla ortaya çıktı.

Sıla ve Ahmet Kural'ın aşkı bitti

TAKİBİ BIRAKAN SILA, FOTOĞRAFLARI DA SİLDİ

Sıla, fotoğrafları kaldırmasının yanı sıra Kural'ı takip etmeyi de bıraktı. Ahmet Kural'ın hesabında hâlen çiftin birlikte fotoğrafları yer alırken Ahmet Kural'ın takibi bırakmamış olması da dikkat çekti.

Sıla ve Ahmet Kural'ın aşkı bitti

AHMET NE YAPTIN?

Sıla'nın bitirdiği düşünülen ilişkide gözler, bir araştırma şirketinin anketinde halkın en güvenilir bulduğu isimler arasına 22. sıradan giren Ahmet Kural'a çevrildi.

Sıla ve Ahmet Kural'ın aşkı bitti

BAKIŞLAR DA KURTARMADI

Ahmet Kural'ın meşhur bakışıyla herkesin imrendiği bir birliktelik haline gelen aşkın bitiş nedeni merak konusu...

Sıla ve Ahmet Kural'ın aşkı bitti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

156
Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

61
Seval Aktaş istifa etti

Seval Aktaş istifa etti

186
Arda Turan resmen Başakşehir'de

Arda Turan resmen Başakşehir'de

141
İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

12
Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı

Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı

658
Tunus eylemlerinin arkasından BAE çıktı

Tunus eylemlerinin arkasından BAE çıktı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM