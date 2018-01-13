Sıla ve Ahmet Kural'ın aşkı bitti

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve her hareketi her şarkısı olay olan güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu aşkının bitişi, Sıla'nın sosyal medya hesabından Kural ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmasıyla ortaya çıktı.

TAKİBİ BIRAKAN SILA, FOTOĞRAFLARI DA SİLDİ

Sıla, fotoğrafları kaldırmasının yanı sıra Kural'ı takip etmeyi de bıraktı. Ahmet Kural'ın hesabında hâlen çiftin birlikte fotoğrafları yer alırken Ahmet Kural'ın takibi bırakmamış olması da dikkat çekti.

AHMET NE YAPTIN?

Sıla'nın bitirdiği düşünülen ilişkide gözler, bir araştırma şirketinin anketinde halkın en güvenilir bulduğu isimler arasına 22. sıradan giren Ahmet Kural'a çevrildi.





BAKIŞLAR DA KURTARMADI

Ahmet Kural'ın meşhur bakışıyla herkesin imrendiği bir birliktelik haline gelen aşkın bitiş nedeni merak konusu...