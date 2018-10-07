Hakkari'deki kayak pisti 1200 metreye çıkarılıyor

Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan'daki Kayak Merkezi ulusalararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirilmesi için daha önce 900 metre olan pist 1200 metreye çıkarılırken, telesiyej sayısı da 4 oldu.

15 MİLYON LİRA HARCANACAK

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAKA) destekleriyle yapılan kayak pisti için 15 milyon lira ödenek harcanacağı belirtildi.

Kayak pistindeki çalışmaları inceleyen Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal,kayak merkezi projesinin Hakkari Valiliği ve DAKA'nın destekleriyle yapıldığını belirterek şöyle konuştu: "Daha önce 900 metre olan kayak pisti 1200 metreye, telesiyej sayısı ise 4'e çıkartılacak.Valmiz sayın Cüneyit Orhan Toprak'ın girişimleriyle başlatılan projede, DAKA'nın yüzde 75'lik dörtlü telesiye projesi desteği ve İl Özel İdaresi'nin yüzde 25'lik pist uzatma ve genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor, İhalemiz sonucunda çalışmalarımız yaz ayından beri devam ediyor. Bu çalışmalarımızı, kış ayına yetiştirme planımız var. Pist alanımız daha önce 900 metreydi. Pist uzatma ve genişletme çalışmalarımızla toplamda 3 bin metre uzunluğunda bir kayak pistimiz olacak. Böylece uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak bir pistimiz olacak.Sporcu yetiştirme imkanla alakalı olan bir şey. Temel amacımız, gençlerimize güzel imkanlar sunmaktır."

"HAKKARİLİLERİN EĞLENEBİLECEKLERİ TEK SOSYAL TESİS"

Güldal, daha önce kayak pistinin günde bin kişiyi ağırladığını,bu pistin hizmete girmesiyle birlikte 4'lü telesiyej ile 4 bin kişiyi ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip olacağını belirterek, "İnsanlarımızın kışın eğlenebileceği tek sosyal tesis burasıdır. Hafta sonları insanlar buraya akın ediyor.Telesiyej kuyruklarımız eskisi gibi uzamayacak. Şu an dörtlü telesiyej yapıyoruz. Pistin uzatılmasıyla hem kayarken, hem de telesiyejler de birikmeler olmayacak. Ben buradan tekrardan Valimiz Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere DAKA ve İl Özel İdaresi'ne teşekkür ediyorum" dedi.













