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Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

25.10.2017 - 17:00
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Alanya'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bazı işyerlerinde su baskınları meydana geldi.

YOLLAR SEL İÇİNDE KALDI

İşyeri sahipleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Keykubat Bulvarı üzerinde inşaat çalışmaları devam eden köprülü kavşakta da su taşkını yaşandı. Araçlar suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AĞAÇ ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Ayrıca Atatürk Caddesi'nde kaldırım üzerindeki yaklaşık 10 metrelik çam ağacı yağış ve rüzgarın da etkisiyle devrildi. Yoldan geçen bir ticari taksinin üzerine düşen ağaç hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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