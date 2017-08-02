Toplantı sonrası Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yerine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz getirildi.

Hava Pilot Tümg. Hasan Küçükakyüz 1957'de Trabzon/Of’da doğdu. Yukarı Kışlacık İlkokulu, Şehit Ahmet Türkan Ortaokulu ve Of Lisesini tamamlayarak 1974 yılında Hava Harp Okuluna girmiş ve 30 ağustos 1978 tarihinde Harp Okulu’nu bitirerek Teğmenliğe nasbedildi.

1978-1980 yıllarında 2’nci Ana Jet Üs K.lığında pilotaj eğitimini takiben 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191’inci Filo kol uçucusu olarak atandı. 1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayarak, kurmay subay oldu.

FİLO HAREKAT SUBAYLIĞI YAPTI

1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığında öğrenci bölük komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı eğitim subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında 182’nci Filo Kol Komutanlığı üs eğitim kısım amiri, 182’nci Filo Harekat Subaylığı görevlerinde bulundu.

1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş, 1994-1996 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında üs eğitim kısım amirliği, 1996-1997 yıllarında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında f-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hv.k.k.lığı Hrk.bşk.lığı Eğt.d.bşk.lığında uçuş eğitim subayı ve uçuş eğitim şube müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Bşk.lığı ve Harekat Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2002-2003 yıllarında Hv.k.k.lığı Hrk.Bşk.lığı plan Harekat Daire Bşk.lığında Harekat Şube Müdürü olarak görev yaptı. 30 ağustos 2003 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi ederek Hv.k.k.lığı Per.d.bşk.lığı ve Hv.er Eğt.tug.k.lığı görevlerinde bulundu.

HAVA HARP OKULU KOMUTANI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

30 ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Hv.Eğt.K.lığı komutan yardımcısı olarak atandı. 4 mayıs 2009 tarihinden itibaren Hava Harp Okulu komutanı olarak görev yapıyor. Nuray Küçükakyüz hanımefendi ile evli olan Tümg. Hasan Küçükakyüz, Cem ve Kaan adında iki erkek çocuk babasıdır.