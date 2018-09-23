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Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattını Bakanlık yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatları ve Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı işini üstlendi.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 09:13..
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Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattını Bakanlık yapacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"a Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısıyla Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatları eklendi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YAPACAK

Kararla, Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı kapsamında Sabiha Gökçen-Kaynarca ve Sabiha Gökçen-Kurtköy Kavşağı kısımlarının inşası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Bakanlık, Altunizade-Sabiha Gökçen ve Söğütlüçeşme-İncirli metro hatlarının yapımını da üstlenecek.

Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattını Bakanlık yapacak

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