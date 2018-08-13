Antalya’nın çöpü 60 bin konutu aydınlatıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, daha temiz, daha yaşanabilir bir Antalya için yürüttüğü çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Yıllık 800 bin ton çöpün bertaraf edildiği katı atık entegre tesisi ‘’Çöp Altındır’’ sloganıyla Antalya’ya kazandırıldı.

Nüfus artışı ile doğru orantılı bir şekilde artacak olan evsel atık miktarı ile yüzde 100 kapasiteye ulaşacak şekilde dizayn ve montaj edilen tesis şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Tesiste 20 megawatt (mgw) elektrik üretimi gerçekleşiyor.

ÇEVRE VE EKONOMİK TESİS

Şehrin her noktasına dokunan çalışmalarıyla dikkati çeken Büyükşehir, hem çevre hem de insan sağlığını önemseyen ciddi projeleri hayata geçiriyor. Başkan Menderes Türel’in hassasiyetleriyle Antalya’ya kazandırılan Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi hem çevreci yapısı hem de ekonomik katkısı ile Büyükşehir’in gurur abidesi. Deneme aşamasında 12 megawatt (mgw) elektrik elde edilen tesis 2018 yılı ile birlikte 20 megawatt (mgw) elektrik üretim hacmini yakaladı. Böylelikle 60 bin konutun elektrik ihtiyacı çöpten karşılanıyor.

METAN GAZI DOĞAYA BIRAKILMIYOR

Antalya, çağdaş şehirlerde olduğu gibi çöpünü dönüştürüyor, metan gazını atmosfere bırakmıyor, aksine bu gazdan elektrik elde ediyor. Vahşi depolama sahalarındaki kentsel atıklardan atmosfere salınan metan gazı karbondioksitten 23 kat daha fazla sera gazı potansiyeline sahip.

Tesis sayesinde 1 yıl içinde büyük ölçüde metan ve karbondioksit içeren 131 milyon metreküp biyogaz atmosfere salınmak yerine depolanıp elektrik enerjisine dönüştürülüyor.