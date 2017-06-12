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6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2'lik deprem komşu Yunanistan'ı da salladı.

12.06.2017 - 16:53
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6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi

Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İzmir Karaburun olan 6.2 büyüklüğündeki deprem komşu Yunanistan'da da hissedildi.

KOMŞUDA YIKILAN BİNALAR VAR

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Yunanistan'da da büyük etki yaşattı. Yunan televizyon kanalları Midilli adasının güneyinde Plomari kasabasında depremin çok yakına hissedildiğini, bazı binalarda yıkılmalar meydana geldiğini duyurdu.

6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi

MİDİLLİ'DE DEPREM PANİĞİ

Midilli şehir merkezinde ise insanlar sokaklara çıktı, bazı vatandaşların yaralandığı yaralıların ambulanslarla devlet hastaneleri ve kliniklere götürüldüğü belirtildi.

6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi

Midilli köylerinde büyük hasar VİDEO

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hasarların büyük bölümünün eski yapılarda olduğu ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Depremin Atina ve yakınlarındada hissedildiği belirtildi. Midilli'de okullar tatil edildi veliler çocuklarını almak için okullara akın etti.

6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi

6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi

6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi

6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi

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