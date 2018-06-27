63 yaşında avukat oldu

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomaları takdim edildi.
HUKUK DİPLOMASINI ALDI
Fakülte üçüncüsü Bilge Kaan Güler’e ve ikincisi Pınar Ay’a diploma ve plaketini protokol üyeleri verirken, fakülte birincisi Sezer Akçam’a plaket ve diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Tükel verdi.
63 yaşında olmasına rağmen eğitim ve öğretimden vazgeçmeyen Hikmet Topçuoğlu da diplomasını alan öğrenciler arasındaydı.
ALKIŞ ALDI
Hikmet Topçuoğlu, dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak eşiyle birlikte katıldığı diploma töreninde en çok alkış alan öğrenciler arasında yer aldı. Öğrenciler diplomalarını bölüm öğretim elemanlarından alarak meslek andını okuyarak keplerini havaya fırlattı.