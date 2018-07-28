63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği yangında onlarca kişiye henüz ulaşılamadı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için de DNA örnekleri inceleniyor.

BİRBİRLERİNE SARILI HALDE BULDULAR

Ölenlerden bazılarının Mati’deki yaşlılar kampına katılan kişiler. Vatan'ın haberine göre; o kişiler arasında 88 yaşındaki Angel Maschas ve 85 yaşındaki eşi Angelica Maschas çifti de yer alıyor.

Angel ve Angelica’nın cesetlerinin de birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirlendi.

KAMPTAN KAÇTILAR ANCAK KURTULAMADILAR

Çiftin cenazelerinin kesin kimlik tespiti henüz tamamlanamazken oğulları Stelios Maschas da kimlik tespiti için önceki gün DNA örneği verdi.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Stelios Maschas, anne ve babasının kurtulmak için kamptan 15-20 metre uzağa kaçtıklarını ancak buna rağmen yangından kurtulamayarak hayatlarını kaybettiklerini belirtti.