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Paraşütten uçak düşüren pilot: Owen Baggett

ABD askeri pilotu Owen Baggett, paraşütüyle havada asılıyken silahını ateşlemesiyle düşman uçağını düşüren tek insan olarak bir efsane oldu.

Özel Haber | 09.05.2018 - 11:39..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Ordu Hava Kuvvetleri bombardıman pilotu Owen j Baggett’ın uçağı, düşman Japon uçağının hedefi oldu. Baggett'in B-24'ü kurşun yağmuruna tutulunca, pilotun uçaktan atlamak dışında bir şansı kalmamıştı.

Hollywood aksiyon film sahnelerini aratmayan o atlayış esnasında Baggett, paraşütle aşağıya doğru inerken, Japon uçağının pilotunu M1911 tabancayla vurarak düşman uçağını düşürdü.

JAPON UÇAKLARININ KURŞUN YAĞMURU

İkinci Dünya Savaşı’nda ABD hava mürettebatı askeri pilotu Owen Baggett, düşman Japon uçaklarının arasında sıkışıp kaldı. O ve mürettebatın geri kalanı, ateş yağmuruna tutulan uçak patlak vermeden zar zor çıkmayı başardılar.

Paraşütten uçak düşüren pilot: Owen Baggett

PARAŞÜTLE ATLAYAN PİLOT HAVADA ATEŞ ETTİ

Owen’ın bulunduğu uçağa yaklaşan bir Japon pilotu Amerikan'ı gözüne kestirmek için kanopiyi açtı. Durumu fark ederek sinsi bir şekilde M1911 tabancasını düşman pilota çeviren Baggett, öfkeyle ateş etti.

Paraşütten uçak düşüren pilot: Owen Baggett

TAM İSABET!

İnanması güç olsa da Baggett’in silahından çıkan kurşun düşman pilotun beynine isabet etti; koca uçak havadan süzülerek düşüyordu.

DÜŞMAN UÇAĞINI HAVADAYKEN DÜŞÜRDÜ

İnanması güç olayda silahtan çıkan mükemmel bir isabet, düşman uçağını yerle bir etmişti.

SAKLANARAK KURTULDU

Baggett yere düştüğünde, düşman pilotları yinede peşini bırakmadı. Kara Kuvvetleri onu kurtarana kadar ağaçların arkasına saklandı. Baggett  daha sonra OSS ajanları tarafından kurtarıldı ve savaşın sona ermesinden sonra yeni oluşturulan ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı.

Paraşütten uçak düşüren pilot: Owen Baggett

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